«Это показатель силы его разума». Бонуччи описал одного из игроков «МЮ» как «пример для подражания»
Заслуженно.
Леонардо Бонуччи назвал Харри Магуайра примером для молодых футболистов.
Защитник «Униона» похвалил Магуайра за то, как он смог вернуть себе место в составе «Манчестер Юнайтед» после того, как провел на скамейке большую часть предыдущего сезона. В интервью The Sun итальянец сказал:
«Для меня Харри является примером для подражания. После всей полученной им критики он по-прежнему играет за «Манчестер Юнайтед» и является важным игроком сборной Англии. Это показатель силы его разума».
«Магуайр — крепкий и жесткий защитник. Его проблема в том, что ему стали платить бесконечно огромную сумму денег, когда он присоединился к «Манчестер Юнайтед». Но неужели только из-за этого он не может иногда ошибаться?
Он показал, что он морально крепкий, обладает лидерскими качествами, индивидуальностью и интеллектом, выходящим за рамки нормы. Как и у всех нас, у него могут быть свои проблемы, но он распознает их и будет их устранять, чтобы стать лучше».
Прошлый сезон действительно выдался трудным для Магуайра: он вышел в стартовом составе лишь в 8 матчах Премьер-лиги, из 16, которые он провел. Летом «Юнайтед» рассматривал возможность его продажи, но трансфер не состоялся.
Англичанин, воспользовавшись своим шансом, вернулся в основу команды Эрика тен Хага, пока большинство защитников восстанавливалось от травм. В последние месяцы он регулярно получает игровое время: он получил место в стартовом составе в 9 из 11 игр Премьер-лиги.
если бы он научился еще и в высоком блоке играть, то цены бы ему не было, но увы, он слишком медленный