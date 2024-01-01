Донни ван де Бек дал первый комментарий после перехода в «Айнтрахт»: «Новый год, новая глава!»

«Новый год, новая глава! Очень рад быть частью этого великого клуба», — написал Донни ван де Бик после того, как был подтвержден его переход на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» во франкфуртский «Айнтрахт».

В видео, опубликованном в социальных сетях, полузащитник добавил: «Привет, фанаты «Айнтрахта», это Донни.

Я очень рад, что могу присоединиться к вам, ребята. Не могу дождаться старта и надеюсь скоро увидеть вас на стадионе. Всего наилучшего».