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Донни ван де Бек дал первый комментарий после перехода в «Айнтрахт»: «Новый год, новая глава!»

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Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Новый год, новая глава! Очень рад быть частью этого великого клуба», — написал Донни ван де Бик после того, как был подтвержден его переход на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» во франкфуртский «Айнтрахт». 

В видео, опубликованном в социальных сетях, полузащитник добавил: «Привет, фанаты «Айнтрахта», это Донни.

Я очень рад, что могу присоединиться к вам, ребята. Не могу дождаться старта и надеюсь скоро увидеть вас на стадионе. Всего наилучшего».

 

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