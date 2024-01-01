Ван де Бек - в «Айнтрахте». Сколько «МЮ» потенциально может заработать на нем?

Подробностей о том, сколько «Айнтрахт» заплатит «Манчестер Юнайтед» за аренду Донни ван де Бека, нет.

Однако в сообщениях утверждается, что немецкий клуб выплатит минимальную плату за аренду и покроет большую часть зарплаты Ван де Бека.

В соглашение также включен пункт на покупку на сумму 11 миллионов евро (12,1 миллиона долларов) плюс 3 миллиона евро в качестве потенциальных дополнений.

«Юнайтед» подписал Ван де Бека из «Аякса» за 35 миллионов фунтов стерлингов. Если «Айнтрахт» подпишет Ван де Бека на постоянной основе, "МЮ" все равно не отобьет трансфер.

В этом сезоне он выступал всего дважды и провел 12 матчей за «Юнайтед» во всех соревнованиях с начала сезона 2022/23.