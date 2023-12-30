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«Идеальный пример плохой тактики». Никто не понял одного решения Тен Хага в матче против «Ноттингем Форест»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» считают, что Эрик тен Хаг совершил ошибку, решившую исход матча против «Ноттингем Форест».

Подопечные Нуну Эшпириту Санту победили «красных дьяволов» со счетом 2:1 на «Сити Граунд», дав новый повод для критики Тен Хага, который сделал странное решение в перерыве матча. Когда 0:0 еще светилось на табло, а команды вышли на поле на второй тайм, главный тренер «Юнайтед» убрал Кобби Майну, выпустив вместо него Скотта Мактоминея. В итоге оба гола «Фореста» пришли из опорной зоны, где шотландец никак не смог им помешать.

Петер Шмейхель не понял решения голландца:

«Я не понимаю, почему он заменил Кобби Майну, который положительно влиял на игру команды, Мактоминеем», — сказал легендарный голкипер в эфире.

Фанаты в соцсетях тоже высказали все, что думают об Эрике, в соцсетях:

💬 «Это преступление, за которое можно уволить».

💬 «Если Майну не травмирован, то я хочу, чтобы Тен Хаг был уволен сегодня же».

💬 «Это решение стоило нам трех очков».

💬 «Эта замена будет преследовать меня неделями. Где здесь план? Очень-очень плохо».

💬 «Отказ от Майну в пользу Мактоминея — идеальный пример плохой тактики».

«Манчестер Юнайтед» проиграл свой пятый матч за декабрь, так что клуб начнет 2024 год на седьмой строчке турнирной таблицы. Следующим испытанием для «дьяволов» станет встреча с «Уиганом» на выезде 8 января в рамках Кубка Англии.

Как вы считаете, уход Кобби действительно переломил ход матча?

5 комментариев
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Голландский "гений " просто понял, что этот молодой пацан срывает его планы по установлению нового рекорда в МЮ, вот и убрал его с поля и всё сработало как надо.
+7
-1
+6
Что ещё должно произойти, чтобы тренера уволили? Абсолютно бестолковая и безыдейная игра на протяжении всего сезона. 9 поражений в чемпионате, позорный вылет из ЛЧ, забивают меньше, чем пропускают, идиотские трансферы и полное отсутствие игры. Жалкое зрелище.
+3
0
+3
on konkretnij durak
+1
0
+1
uvolit nedoumka
+1
-1
0
какая-то особая вера в шотландца у него
0
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0
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