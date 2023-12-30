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Новый этап в жизни «МЮ». Сэр Алекс Фергюсон оказался в одной ложе с таинственным незнакомцем

Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Дэйв Брэйлсфорд
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В клубе сменилась власть.

Во время матча «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в директорской ложе «Сити Граунд» заметили не только сэра Алекса Фергюсона, но еще незнакомого мужчину, сидящего рядом с ним.

Это сэр Дэйв Брэйлсфорд − спортивный директор INEOS. Как ожидается, он войдет в комитет из трех человек вместе с сэром Джимом Рэтклиффом и Джоэлом Глейзером. Эта троица будет принимать футбольные решения в «Юнайтед».

Сэр Алекс остается очень уважаемой фигурой в клубе, ведь он самый успешный тренер в истории «МЮ». Манкунианцы продолжают полагаться на его опыт как в делах на поле, так и за его пределами.

3 комментария
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Как много сэров
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Надеюсь новый тренер?
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Ответ Nek Nek
Надеюсь новый тренер?
Написан же спортивный директор.
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