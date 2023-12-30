United Tweets
Блог

💣 «Юнайтед» предложили £40 млн за Мэйсона Гринвуда. Клуб отказался 🤯

Клубы Клубы
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

В последние недели сообщается об активном интересе «Барселоны» к кандидатуре Мэйсона Гринвуда.

The Express сообщает, что «Юнайтед» получил предложение на £40 млн за футболиста «Хетафе», однако, «манкунианцы» его отклонили.

По информации The Sun, каталонский клуб полон решимости подписать английского нападающего.

Источник сообщает: «Барселона» очень заинтересована в Гринвуде и полна решимости купить его.

Сейчас каталонцы лидируют в гонке за игрока и находятся в ранге фаворитов. Скауты наблюдали за Гринвудом, и им было поручено решить, вписывается ли он в стиль игры «Барселоны».

Мэйсон поселился в Испании и был бы рад остаться там. И, конечно, когда приходит такой клуб, как «Барселона», вы выслушаете их предложение. Для Гринвуда это может быть шаг, который перевернет карьеру.

Другой источник пишет: «В Испании за ним следят смотрят несколько клубов, в том числе «Валенсия» и «Реал Сосьедад».

Маловероятно, что Гринвуд вернется в «Манчестер Юнайтед». Этот корабль уплыл, и похоже, что теперь он будет играть в Ла Лиге».

Ваши ставки?

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Желаю чтоб он принял предложение и ушел, продолжил расти как футболист. После такого бесхребетного решения руководства, это было бы логично.
+15
0
+15
Желтушная газетенка накинула утку. 40 млн фунтов, это трансфер канселу дешевле обойдется
+4
0
+4
Барселона, 40 миллиона, Гринвуд. Эту новость рандомайзер делал?
+4
0
+4
Где Барса и где 40 млн...))) Это две большие разницы!)
+2
0
+2
Барса, за игрока с годом по контракту, 40млн£, у которого из-за глупости руководство уже нет будущего в МЮ - сказки.
+1
0
+1
Новый Гарик Линекер?
+1
0
+1
рэтклифф британского паспортиста не отпустит. уж в этом нет сомнений. бриты за своих горой
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий