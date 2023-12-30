💣 «Юнайтед» предложили £40 млн за Мэйсона Гринвуда. Клуб отказался 🤯

В последние недели сообщается об активном интересе «Барселоны» к кандидатуре Мэйсона Гринвуда.

The Express сообщает, что «Юнайтед» получил предложение на £40 млн за футболиста «Хетафе», однако, «манкунианцы» его отклонили.

По информации The Sun, каталонский клуб полон решимости подписать английского нападающего.

Источник сообщает: «Барселона» очень заинтересована в Гринвуде и полна решимости купить его.

Сейчас каталонцы лидируют в гонке за игрока и находятся в ранге фаворитов. Скауты наблюдали за Гринвудом, и им было поручено решить, вписывается ли он в стиль игры «Барселоны».

Мэйсон поселился в Испании и был бы рад остаться там. И, конечно, когда приходит такой клуб, как «Барселона», вы выслушаете их предложение. Для Гринвуда это может быть шаг, который перевернет карьеру.

Другой источник пишет: «В Испании за ним следят смотрят несколько клубов, в том числе «Валенсия» и «Реал Сосьедад».

Маловероятно, что Гринвуд вернется в «Манчестер Юнайтед». Этот корабль уплыл, и похоже, что теперь он будет играть в Ла Лиге».

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