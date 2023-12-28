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В сделку по покупке «МЮ» Рэтклифф и Глейзеры включили необычный пункт − «пакт о ненападении»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Джим Рэтклифф
Глейзеры
Футбол Футбол

Владелец INEOS купил миноритарную долю в клубе.

На прошлой неделе стало известно, что британский миллиардер и босс INEOS сэр Джим Рэтклифф договорился о покупке миноритарного 25% пакета акций «Манчестер Юнайтед».Команда британца будет отвечать за футбольные операции, тогда как Глейзеры займутся коммерческой стороной.

По данным The Times, обе стороны включили в сделку необычный и довольно странный пункт. В документе, описывающем сделку, говорится, что компания Рэтклиффа Trawlers Limited не должна делать публичных заявлений, которые «представляют собой нападки на продавцов [Глейзеров], компанию [«Юнайтед»] или аффилированных лиц, критиковать или иным образом унижать их достоинство». Глейзеры также должны воздерживаться от критик Рэтклиффа и его команды.

После того, как сделка была официально подтверждена, сэр Джим отправил частные письма некоторым официальным группам болельщиков «МЮ». Правда, они быстро просочились в социальные сети.

В обращении к фанатам Рэтклифф просил время и терпения, обещая, что клуб вернется на свой прежний высокий уровень.

2 комментария
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Ответ Валерий Гергаев
МЮ когда то легенда наравне с Реалом и Барселоной....теперь остался только Реал....
И риалке придет конец. Зная это Перец проталкивает идею с Суперлигой
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