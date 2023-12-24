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«Манчестер Юнайтед»-2023 позорится до самого конца». Гари Невилл вновь разочарован работой своего бывшего клуба

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Гари Невилл Гари Невилл
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О чем они думали?

24 декабря, в канун Рождества, «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что сэр Джим Рэтклифф выкупил 25% акций клуба.

Новость для фанатов «красных дьяволов» очень громкая и долгожданная, ведь клуб был в процессе продажи больше года. Однако, учитывая время объявления, большая часть болельщиков, журналистов и блогеров проводят вечер в кругу семьи, а не радуются завершению саги.

Гари Невилла очень разозлил этот факт. Экс-защитник «Юнайтед» написал в своих соцсетях:

«Манчестер Юнайтед»-2023 позорится до самого конца.

Время для этого [объявления о сделке] действительно ужасное, и ни одна нормально работающая организация даже не подумала бы об этом.

В любом случае, всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ снова привести клуб в порядок и вернуть ему статус хоть как-то уважаемого на поле и за его пределами».

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