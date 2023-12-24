«Наши общие амбиции ясны». Сэр Джим Рэтклифф обратился к болельщикам «МЮ» после завершения сделки по покупке 25% акций клуба
Сэр Джим Рэтклифф завершил сделку по покупке миноритарной доли «Манчестер Юнайтед».
О том, что британский миллиардер пришел к соглашению с руководством клуба, стало известно уже несколько месяцев назад, но только сегодня процесс подошел к концу. Изменение в составе владельцев произошло более чем через год после того, как семья Глейзеров объявила, что рассматривает возможность продажи.
Когда Премьер-лига одобрит сделку, Рэтклифф возьмет под свой контроль все спортивные аспекты команды. На старте бизнесмен вложит £300 миллионов в развитие инфраструктуры клуба, что даже указано в официальном заявлении.
После объявления о покупке на сайте «МЮ» вышло обращение к фанатам от сэра Джима:
«Как уроженец города и болельщик клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что мы смогли заключить сделку с правлением «Манчестер Юнайтед», которая передаст нам управление спортивными вопросами Клуба.
Несмотря на то, что коммерческий успех Клуба обеспечивал достаточно средств для завоевания трофеев самого высокого уровня, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт.
Мы привнесем глобальные знания, опыт и таланты всей группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию клуба, а также предоставим средства для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».
Мы здесь на долгосрочную перспективу и понимаем, что впереди нас ждет множество задач и тяжелая работа, к которой мы подойдем со строгостью, профессионализмом и страстью.
Мы стремимся работать со всеми в клубе — с правлением, персоналом, игроками и болельщиками — чтобы помочь клубу двигаться вперед.
Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся туда, где нам место, — на самую вершину английского, европейского и мирового футбола».
Что ж, это новая эра для «Манчестер Юнайтед». Интересно, как это повлияет на результаты команды.
Покажи, что ты можешь
После его предложения сразу были инсайды, что предложение за Челси было символическим и сделано скорее для прощупывания почвы и внутренних процессов на будущую покупку другого большого клуба в АПЛ.