«Наши общие амбиции ясны». Сэр Джим Рэтклифф обратился к болельщикам «МЮ» после завершения сделки по покупке 25% акций клуба

Сэр Джим Рэтклифф завершил сделку по покупке миноритарной доли «Манчестер Юнайтед».

О том, что британский миллиардер пришел к соглашению с руководством клуба, стало известно уже несколько месяцев назад, но только сегодня процесс подошел к концу. Изменение в составе владельцев произошло более чем через год после того, как семья Глейзеров объявила, что рассматривает возможность продажи.

Когда Премьер-лига одобрит сделку, Рэтклифф возьмет под свой контроль все спортивные аспекты команды. На старте бизнесмен вложит £300 миллионов в развитие инфраструктуры клуба, что даже указано в официальном заявлении.

После объявления о покупке на сайте «МЮ» вышло обращение к фанатам от сэра Джима:

«Как уроженец города и болельщик клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что мы смогли заключить сделку с правлением «Манчестер Юнайтед», которая передаст нам управление спортивными вопросами Клуба.

Несмотря на то, что коммерческий успех Клуба обеспечивал достаточно средств для завоевания трофеев самого высокого уровня, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт.

Мы привнесем глобальные знания, опыт и таланты всей группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию клуба, а также предоставим средства для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Мы здесь на долгосрочную перспективу и понимаем, что впереди нас ждет множество задач и тяжелая работа, к которой мы подойдем со строгостью, профессионализмом и страстью.

Мы стремимся работать со всеми в клубе — с правлением, персоналом, игроками и болельщиками — чтобы помочь клубу двигаться вперед.

Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся туда, где нам место, — на самую вершину английского, европейского и мирового футбола».

Что ж, это новая эра для «Манчестер Юнайтед». Интересно, как это повлияет на результаты команды.