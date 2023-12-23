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Кто такой Вилли Камбвала? Неожиданный игрок в стартовом составе «Юнайтед» против «Вест Хэма»

Вилли Камбвала
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Вилли Камбвала дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Вест Хэм Юнайтед».

Французский защитник впервые был включен в основной состав против «Ливерпуля» на прошлой неделе, но остался в запасе.

19-летний футболист находится в «Манчестер Юнайтед» уже три года с тех пор, как в 2020 году его подписали с французским клубом «Сошо» за 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

По мнению MEN, он является сильным защитником с впечатляющими техническими навыками. Он умеет хорошо передвигать мяч и известен тем, что играет важную роль при стандартах.

В этом сезоне он провел 16 матчей за молодежные команды "красных дьяволов", в том числе шесть матчей в Молодежной лиге УЕФА за команду U-19.

Камбвала также может играть на позиции правого защитника, но в основном преуспевает в роли центрального защитника. 

1 комментарий
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интееересно!ни варана ни вити зато молодой!ЧЕЙТ С ТЕН ХАГОМ?
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