Мнение легенд. Скоулз и Кин уверены, что у «Манчестер Юнайтед» есть одна главная проблема, которую необходимо решить

Рой Кин и Пол Скоулз единогласно заявили о том, что у с есть одна проблема, которую необходимо решить как можно скорее.

Выступая на Sky Sports, перед матчем с «Ливерпулем» Кин сказал:

«Нас постоянно забрасывают статистикой, и она никогда не бывает приятной, но «Манчестер Юнайтед» обязан проявить себя как команда. У них очевидно есть проблема с забиванием голов — будь то травмы или что-то еще, и люди пытаются искать ответы за пределами клуба.

Но иногда приходится обращать внимание на то, что происходит в раздевалке. Больше всего меня беспокоит отсутствие голов. Отсутствие голов у этой команды – это настоящая проблема».

Скоулз вторил своему экс-партнеру по «дьяволам» в комментарии для TNT Sports после матча, завершившегося нулевой ничьей. Он тоже считает, что проблема заключается в командной игре:

«Меня больше всего беспокоит даже не центральный нападающий, а создание моментов. Он [Хейлунд] забил пять голов в Лиге чемпионов, но не забил ни одного в лиге, у него просто не было шансов сделать это сегодня вечером. Я не думаю, что у него был шанс и в субботу [поражение от «Борнмута» (0:3)]. Это большая проблема, откуда браться голам?»

Ситуация действительно выглядит пугающе. В настоящий момент Скотт Мактоминей является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а Расмус Хейлунд с так и не смог забить ни разу в 13 играх. Однако сложно сказать, стоит ли в этом винить 20-летнего форварда, ведь мяч до него практически не доходит.

Манкунианцы, по сообщениям СМИ, хотели бы подписать ему в помощь еще одного нападающего, но это вряд ли произойдет зимой, так как до сих пор идет процесс продажи 25% акций Джиму Рэтклиффу, а у клуба есть проблемы с финансами и ФФП.