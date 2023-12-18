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Представители «МЮ» встретились с агентами трех футболистов из Бундеслиги. Среди них – Тимо Вернер

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Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает в следующем месяце расстаться с Антони Марсьялем. Если француз покинет команду, в распоряжении Тен Хага из нападающих останется только Расмус Хейлунд.

По данным инсайдера, «красные дьяволы» вышли на трансферный рынок Бундеслиги.

«Юнайтед» выбрал трех игроков, которые теоретически могут усилить атаку команды. Речь о Тимо Вернере, Дониэлле Малене и Серу Гирасси. По данным Романо, «МЮ» провел предварительные переговоры с агентами всех трех футболистов.

Имя Малена всплыло в прессе на фоне слухов о сделке по обмену Джейдона Санчо с игроком дортмундской «Боруссии».

Вернер отлично знаком с Премьер-лигой. Тимо провел 89 матчей за «Челси», а после вновь вернулся в «Лейпциг». В этом сезоне немец забил всего два мяча во всех турнирах.

А вот Гирасси показывает фантастические результаты. Нападающий «Штутгарта» забил уже 18 голов во всех соревнованиях! В рейтинге лучших бомбардиров Бундеслиги Серу опережает лишь Хари Кейн, на счету которого 21 мяч.

Кого из перечисленных игроков вы бы хотели видеть в «МЮ»?

1 комментарий
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Лучше бы встретились с представителями Опенды или Бонифаса.
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