Тен Хаг воспитывает Майну по методике Фергюсона. В прошлом сэр Алекс так действовал с Гиггзом

История показывает, что сработало.

В начале этого сезона уроженец Стокпорта Кобби Майну наконец набрал приличную форму и удивляет не только болельщиков, но и экспертов. Перфоманс воспитанника «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» никого не оставил равнодушными.

Однако по информации Manchester Evening News, все эти комплиментарные разговоры совершенно никак не сказываются на защитнике. Он твердо стоит на ногах и не угодил в крепкий захват звездной болезни.

На базе в Каррингтоне юноша продолжает пользоваться общественной парковкой, а не оставлять свой автомобиль на месте для футболистов первой команды. Также Майну все еще живет с родителями.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг внимательно следит за развитие Кобби и копирует тактику, которую в 90-х использовал сэр Алекс Фергюсон в отношении юного Райана Гиггза.

Клуб не допускает Кобби Майну к общению с прессой − подобное отношение Тен Хан также задействовал с Алехандро Гарначо. Только недавно он впервые дал большое интервью не клубным изданиям.

Легендарный тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон в первые пару лет пребывания Райана Гиггза в первой команде не подпускал к нему журналистов. Шотландец впервые побеседовал с BBC только в 1994 году, в возрасте 21 года.

Похоже, что такая тактика уже сработала с Гарначо, но может продолжить положительную динамику с Майну.