«Самая большая честь в моей карьере». Мактоминей рассказал, каково ему было в роли капитана «Манчестер Юнайтед»

Клуб всей его жизни.

На матч против «Ливерпуля» Скотт Мактоминей вышел с капитанской повязкой, так как Бруну Фернандеш отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Это был первый раз, когда шотландцу, который провел всю свою карьеру на «Олд Траффорд», доверили право и ответственность вести свою команду на матч Премьер-лиги.

Разговаривая со Sky Sports, Скотт Мактоминей поделился своими эмоциями от этого события:

«Это самая большая честь в моей карьере быть капитаном этого клуба. Я благодарен, что мне позволили взять на себя эту роль.

В футболе всегда может что-то произойти, и нас окружают постоянные спекуляции, но у меня ясный ум, и я всегда делаю все возможное для клуба на поле. Меня не волнует, что обо мне думают или говорят другие. Я просто хочу хорошо играть за этот клуб, и это окончательно. Жаль, что мы не смогли победить сегодня вечером».

Тен Хаг перед матчем тоже высказался о капитанской повязке и объяснил, почему решил доверить ее Скотту:

«Я думаю, что он является одним из лучших примеров того, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Он играть, будто эмблема у него на сердце, и это пример для остальных. Другим стоит ориентироваться на него.

Я уверен, что он будет отлично коммуницировать на поле и будет примером желания и страсти. И я думаю это то, что особенно нужно в этой игре».

Летом ходили слухи, что Мактоминей может покинуть «Манчестер Юнайтед», но полузащитник решил остаться и бороться за свое место на «Олд Траффорд». Полузащитник не стал железным игроком старта, но его голы нередко решали исходы матчей. Благодаря его усилиям команды заработала аж 7 очков в Премьер-лиге.