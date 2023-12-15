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«Регулярные утечки»: Энди Коул убедил, что в раздевалке «Манчестер Юнайтед» завелся «крот»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Энди Коул Энди Коул
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"Крот точно есть, не так ли? Из хорошей раздевалки ничего не выйдет, независимо от того, что происходит», — сказал он Энди Коул.

Обсуждая недавнюю волну утечек из "Манчестер Юнайтед" о беспорядках в раздевалке, Коул продолжил: "Игроки ссорятся, тренер и игроки выпадают, и это то, чего можно ожидать в футболе, но если вы находитесь в хорошей раздевалке, никто не услышит о том, что происходит.

«Если у вас менталитет победителя и вы хотите соревноваться, то не все добьются успеха из-за соревновательного характера раздевалки».

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» добавил: «Сейчас в «Юнайтед» утечка информации происходит регулярно, и если бы раздевалка была по-настоящему единой, этого бы не произошло. Информация обычно появляется, когда дела идут не очень хорошо.

Некоторые игроки недовольны своим игровым временем, формой команды или собственной формой. Все, что исходит из раздевалки, не может помочь команде».

 

 

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