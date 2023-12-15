🚪 С Вараном - все. Француз уйдет из клуба уже будущим летом

По данным The Athletic, Рафаэль Варан станет свободным агентом в конце сезона 2023/24.

Ранее считалось, что контракт француза истекает в 2025 году, но по последним данным он заканчивается уже в июне 2024-го.

«Манчестер Юнайтед» может продлить соглашение на 12 месяцев в одностороннем порядке, но «красные дьяволы», как сообщается, в этом не заинтересованы.

В последнее время Варан не является игроком стартового состава «МЮ». Эрик тен Хаг предпочитает использовать Харри Магуайра, Люка Шоу, Виктор Линделефа и Джонни Эванса на позиции француза.

Стоит отпускать или нужно дать шанс?