United Tweets
Блог

🚪 С Вараном - все. Француз уйдет из клуба уже будущим летом

Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

По данным The Athletic, Рафаэль Варан станет свободным агентом в конце сезона 2023/24.

Ранее считалось, что контракт француза истекает в 2025 году, но по последним данным он заканчивается уже в июне 2024-го.

«Манчестер Юнайтед» может продлить соглашение на 12 месяцев в одностороннем порядке, но «красные дьяволы», как сообщается, в этом не заинтересованы.

В последнее время Варан не является игроком стартового состава «МЮ». Эрик тен Хаг предпочитает использовать Харри Магуайра, Люка Шоу, Виктор Линделефа и Джонни Эванса на позиции француза.

Стоит отпускать или нужно дать шанс?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Часто травмируется. Игрок конечно высокого уровня, но при нынешней его форме и правильно, что клуб в нем не заинтересован
+1
-1
0
Останется ведьма теряем Гринвуда, Санчо, Варана. Как ранее потеряли Роналду, де хею, Фреда, погбу. Не легче ли выкинуть лысого клеща
+1
-1
0
Ответ How Hugging
Останется ведьма теряем Гринвуда, Санчо, Варана. Как ранее потеряли Роналду, де хею, Фреда, погбу. Не легче ли выкинуть лысого клеща
Погба потеряли)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий