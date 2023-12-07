Место на скамейке в матче с «Челси» не стало для Рэшфорда удивлением. Даже напротив — Маркус был согласен с решением тренера

В прошлом сезоне Маркус Рэшфорд демонстрировал всему миру чудеса результативности и был ключевым игроком команды Тен Хага. Однако в новом розыгрыше титула Премьер-лиги он мало напоминает ту версию себя.

У английского нападающего на счету лишь два гола за «МЮ», один из которых — пенальти, подаренный ему Бруну Фернандешем. Маркус крайне неудачно провел матч против «Ньюкасла», и главный тренер рекордно рано (на 61-й минуте) убрал его с поля. Некоторые журналисты даже сообщали, что футболист явно выражал свое недовольство этой заменой.

Следующую игру АПЛ против «Челси» Рэшфорд начал на скамейке запасных, и Тен Хаг позволил ему выйти лишь на 84-й минуте.

Авторитетный Лори Уитуэлл из The Athletic решил немного пролить свет на ситуацию, и выпустил статью, где описывается отношение Маркуса к происходящему. И многие обвинения СМИ, судя по всему, вновь оказались беспочвенны.

Ниже приведено несколько выдержек из материала Уитуэлла:

«Выбор Тен Хага во время визита к «Челси» в середине недели не стал неожиданностью для нападающего сборной Англии. Он согласился с тренером, что успех команды превыше всего. Убрать Рэшфорда с поля за плохую игру – это первая причина. Убрать его с линии огня на фоне резкой критики со стороны болельщиков и экспертов – другая.

[...]

Рэшфорд покинул поле на отметке в один час в матче с «Ньюкаслом», а вскоре после этого «Юнайтед» пропустил единственный гол. На скамейке Рэшфорд выразил раздражение. Однако он был опечален тяжелым положением команды, а не своим собственным.

[...]

Сотрудники клуба говорят, что Рэшфорд несет на себе груз негатива. Его действительно волнует, когда «Юнайтед», клуб его детства, проигрывает, чего нельзя сказать обо всех игроках, выступавших за клуб последние пять лет».