«Без мяча он один из худших». Хьюз жестко прошелся по игровой лени Рэшфорда

Маркуса не пинал только ленивый.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз резко осудил Маркуса Рэшфорда за то, что тот не успевает вернуться к собственным воротам тогда, когда его команда теряет мяч.

«Я не думаю, что игроки выходят на поле с намерением не стараться. Такого не бывает. Но мне кажется, что Рэшфорд вернулся к тому образу мыслей, который был у него до начала прошлого сезона. И он не выглядит счастливым», − заявил Хьюз в эфире подкаста No Tippy Tappy Football.

«Очевидно, что вне игры у него было много событий, которые, возможно, отняли у него что-то, и когда его просят выйти на поле, ему, возможно, просто нужно сосредоточиться на своей роли.

Я смотрю игры «Юнайтед» и думаю, что многие проблемы связаны с широким пространством. Когда мяч проходит мимо них, реакция игроков недостаточно хороша. Ребятам нужно отходить назад, а если они теряют владение, то должны вернуть его себе как можно быстрее.

Если сравнить их с тем, как «Сити» реагирует на потерю мяча, то это мел и сыр. Если Фил Фоден теряет мяч на правом фланге, он сразу его отвоевывает. То же самое происходит с Джеком Грилишем.

Рэшфорд − выдающийся талант и один из лучших в лиге, когда дело доходит до того, чтобы взять игру на себя, но без мяча он, вероятно, один из худших. Он должен разобраться с этим».