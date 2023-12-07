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​† Что ты такое? Скотт Мактоминей - главная звезда «МЮ» в этом сезоне

Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Скотт Мактоминей поразительно результативен. До условного экватора сезона еще целый месяц, но шотландец уже побил собственный рекорд по забитым мячам.

В текущем сезоне полузащитник отметился семью голами и двумя результативными передачами во всех турнирах. В АПЛ Скотт забил уже пять мячей - это в 2,5 раза больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых.

Все бы ничего, но нельзя сказать, что позиция Мактоминея на поле принципиально изменилась.

Тепловая карта в матче с «Челси»

Скотт активно подключается к атаке во время стандартов, но в ходе позиционных атак по-прежнему держится в глубине.

💭 «Тену Хагу нужно отдать должное за его возрождение. Скотт сильно вырос под его руководством».

💭 «Хейлунд по-прежнему не может забить».

💭 «Он будет игроком мирового класса. Но где Рэшфорд?».

💭 «Поздравляем нас с позором «Челси».

💭 «Лучше, чем Беллингем».

💭 «Это еще один Джуд Беллингем, которого забыли распиарить».

💭 «Топ-3 полузащитников АПЛ в этом сезоне».

Мактоминей отметил роль тен Хага в успехе команды:

«Все благодаря тренеру. У нас было много легких тренировок перед матчем, которые позволили нам сохранить свежесть».

2 комментария
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Причесон Зубастика 😎 R9 огонь 🔥
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Мактоминей лучшее что произошло с МЮ в последние 5 лет. Абсолютно подходящий игрок. 100 процентов отдачи и результата. Все потому что в его крови течетпсихология Юнайтед. Он прямой наследник Кина, Скоулза и Гигза.
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