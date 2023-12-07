† Что ты такое? Скотт Мактоминей - главная звезда «МЮ» в этом сезоне
Скотт Мактоминей поразительно результативен. До условного экватора сезона еще целый месяц, но шотландец уже побил собственный рекорд по забитым мячам.
В текущем сезоне полузащитник отметился семью голами и двумя результативными передачами во всех турнирах. В АПЛ Скотт забил уже пять мячей - это в 2,5 раза больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых.
Все бы ничего, но нельзя сказать, что позиция Мактоминея на поле принципиально изменилась.
Скотт активно подключается к атаке во время стандартов, но в ходе позиционных атак по-прежнему держится в глубине.
💭 «Тену Хагу нужно отдать должное за его возрождение. Скотт сильно вырос под его руководством».
💭 «Хейлунд по-прежнему не может забить».
💭 «Он будет игроком мирового класса. Но где Рэшфорд?».
💭 «Поздравляем нас с позором «Челси».
💭 «Лучше, чем Беллингем».
💭 «Это еще один Джуд Беллингем, которого забыли распиарить».
💭 «Топ-3 полузащитников АПЛ в этом сезоне».
Мактоминей отметил роль тен Хага в успехе команды:
«Все благодаря тренеру. У нас было много легких тренировок перед матчем, которые позволили нам сохранить свежесть».