Эрик тен Хаг теряет доверие игроков «МЮ». Однако в раздевалке у него есть два важных союзника

В среду «Манчестер Юнайтед» потерпел десятое поражение в сезоне, проиграв «Ньюкаслу». Этот провал в сочетании с ничьей (3:3) против «Галатасарая», которая практически похоронила шансы клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов, заставил нескольких игроков первой команды засомневаться в Тен Хаге.

Как сообщает Роб Доусон из ESPN, «некоторое количество футболистов поддерживает Тен Хага и его штаб, но внутри клуба есть опасения, что настроение в раздевалке упадет еще больше, если в ближайшее время не произойдет улучшение результатов».

В статье также упоминается, что недовольство нескольких игроков связано с интенсивными тренировками и тактическими решениями Тен Хага, которые сделали команду уязвимой для атак, что показал матч против «Галатасарая».

Эрик же пытается улучшить атмосферу в команде, публично защищая футболистов на фоне плохих индивидуальных выступлений. Например, нидерландец не стал критиковать Андре Онана за его ошибки в матче ЛЧ, а также поддержал Маркуса Рэшфорда после его сомнительной игры против «Ньюкасла».

Однако, по информации от источников в клубе, у главного тренера есть важные союзники в составе. Первый — Лисандро Мартинес, которого называют «убежденным сторонником Тен Хага». Вторым же является Каземиро. Оба игрока имеют большое влияние в раздевалке, но на данный момент они травмированы.

Защитник уже постепенно возвращается к тренировкам и проводит время с командой в Каррингтоне, а вот опорник вряд ли вернется в состав до нового года.

Кто знает, не ухудшится ли атмосфера в «Юнайтед» до критического уровня к моменту их полноценного возвращения...