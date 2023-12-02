«В «МЮ» слишком много ненадежных игроков». Ширер раскритиковал команду Тен Хага

Алан Ширер упрекнул игроков «Ман Юнайтед» в отсутствии характера после поражения от «Ньюкасла» (0:1).

«Ньюкасл» избивали «Ман Юнайтед» на широких пространсвах. Киран Триппьер и Тино Ливраменто безупречно справились с Аароном Ван-Биссакой и Диогу Далотом.

В защите не помогал ни [Алехандро] Гарначо, ни [Маркус] Рэшфорд. Рэшфорд вообще не смотрел в ту сторону – не выглядел заинтересованным. Это происходило много раз. «Ньюкасл» создал много моментов, и они могли забить много голов.

По мне, так в команде «Ман Юнайтед» слишком много ненадежных игроков. Слишком много плохого отношения. Когда у тебя все идет хорошо, ты можешь играть и поднимать голову, когда все хорошо и радужно, это нормально.

Когда же дела идут неважно, когда ты немного устал и должен засучить рукава, то в этой команде не хватает характера».