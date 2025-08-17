😨 «Онана 2.0». «Юнайтед» пропустил скандальный гол – фанаты недовольны судьей, но Байындыром еще больше

«Манчестер Юнайтед» открывает сезон тяжелейшим домашним матчем с «Арсеналом».

К сожалению, без скандалов не обошлось. Уже на 13-й минуте «канониры» открыли счет – гол получился спорным.

Фанаты разглядели нарушение правил со стороны Вильяма Салиба – атаку на вратаря.

Претензии к французу выглядят справедливыми. Но помимо недовольства арбитром, фанаты «манкунианцев» занялись привычной критикой вратаря. Фамилия меняется – суть остается.

💭 «Потрясающая замена Онана».

💭 «Ужасная ошибка Байындыра».

💭 «Он так место потеряет».

💭 «Онана 2.0».

Огонь раздул и Гари Невилл:

«Вратарь должен быть устойчивее. Он будет жаловаться на фол. Перед ним есть игрок, много толканий и движений, но он должен быть сильнее. Я не думаю, что Салиба сделал что-то не так.

Мяч просто прошел мимо рук Байындыра, а Калафьори этим воспользовался».