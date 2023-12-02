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❗ «Донни должен играть». Тен Хаг намекнул, что готов отпустить ван де Бека в аренду

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Эрик тен Хаг оценил перспективы Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что Донни должен играть.

Он был с командой, поэтому имел шанс. Это был сложный старт сезона, потому что он все еще восстанавливался от травм.

Донни уже вернулся, и он очень хорошо тренируется, поэтому если он хочет развиваться, то ему стоит позаботиться о своей карьере и всем остальном», - заявил тен Хаг.

Похоже, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» не исключает уход игрока в аренду уже зимой.

Как бы поступили вы - аренда, продажа или очередной шанс?

2 комментария
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МЮ изначально ему не подходил. Тепличные условия Амстердама и Эре это совсем не тоже самое, что суровые будни АПЛ с ее бешенной конкуренцией. Донни вернется либо в родной Аякс, либо (как часто бывает с экс аяксидами) усилит и без того сейчас мощный ПСВ.
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можно в воротах попробовать этого Донни, вместо того Дна, что там сейчас играет
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