United Tweets
Блог

«Манчестер Юнайтед» ищет Хейлунду напарника. Есть очень «аппетитный» вариант из Германии 🔥

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Штутгарт Штутгарт
возможные трансферы возможные трансферы
Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Серу Гирасси Серу Гирасси
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания еще одного нападающего в январе, чтобы создать конкуренцию Расмусу Хейлунду.

По информации Foot Mercato, «красные дьяволы» активно следят за игрой нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Клуб уже поинтересовался трансферным статусом игрока, но не сделал конкретного предложения.

Отметим, что в этом сезоне Гирасси забил 15 мячей в Бундеслиге. Футболист уступает в гонке бомбардиров только Харри Кейну (18 голов).

Самое главное, что Гирасси может достаться любому клубу за весьма скромные деньги - €17,5 млн. Такая сумма указана в контракте футболиста как размер отступных.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана», «Ньюкасла» и «Ромы».

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Найдите напарника Онане, может вдвоем ворота нормально будут защищены
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гарантированно меньше 20 лямов? ну это слишком просто для МЮ, не подходящий вариант
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В фифе такое прокатывает) посмотрим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий