«Манчестер Юнайтед» ищет Хейлунду напарника. Есть очень «аппетитный» вариант из Германии 🔥

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания еще одного нападающего в январе, чтобы создать конкуренцию Расмусу Хейлунду.

По информации Foot Mercato, «красные дьяволы» активно следят за игрой нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Клуб уже поинтересовался трансферным статусом игрока, но не сделал конкретного предложения.

Отметим, что в этом сезоне Гирасси забил 15 мячей в Бундеслиге. Футболист уступает в гонке бомбардиров только Харри Кейну (18 голов).

Самое главное, что Гирасси может достаться любому клубу за весьма скромные деньги - €17,5 млн. Такая сумма указана в контракте футболиста как размер отступных.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана», «Ньюкасла» и «Ромы».