Рэтклифф планирует привести в «МЮ» двух топовых игроков АПЛ. У обоих английский паспорт

Закроют не самые сильные позиции.

Сэр Джим Рэтклифф еще не успел купить миноритарный пакет акций «Манчестер Юнайтед», а различные СМИ сообщают о планах миллиарда по реформам в клубе. В частности, Daily Mail сообщает, что в планах британца отдавать предпочтение местным талантам, а не легионерам.

Однако сперва Рэтклифф планирует назначить нового спортивного директора «МЮ». На должность претендуют Пол Митчелл и Дуги Фридман.

Спортивный директор INEOS сэр Дэйв Брейлсфорд также намерен занять стратегическую должность в «Юнайтед».

Рэтклифф очень хочет видеть в команде больше англичан, причем «особенно в основе». С момента ухода сэра Алекса Фергюсона с поста тренера «МЮ», только семь трансферов клуба были английскими: Люк Шоу, Харри Магуайр, Аарон Уан-Биссака, Дэниэл Джеймс, Джейдон Санчо, Мэйсон Маунт и Джонни Эванс.

В шорт-листе совладельца «МЮ» есть две фамилии − форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни, который в январе должен вернуться после дисквалификации, а также центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи.