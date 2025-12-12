«Как они могли решить, что этот тренер для «МЮ»? Скоулз явно не любит Аморима

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал Рубена Аморима и объяснил, почему хочет ухода из клуба Кобби Майну.

«Вы видели замены Аморима? Я не думаю, что этот тренер должен тренировать такой футбольный клуб. Он не тот человек!

«Манчестер Юнайтед» – это риск и зрелищность. Особенно дома. Но нет ничего!

Они видели Аморима в «Спортинге», где он играл с тремя защитниками. Но этого не может быть в «Манчестер Юнайтед». Как они могли решить, что этот тренер для «МЮ»?

Майну? Этот парень забил победный мяч в финале Кубка Англии, он играл на Евро. Я готов поспорить, что Майну каждый день тренируется не хуже Каземиро.

Кобби стоит уйти. Знаете, что потом произойдет? Он не будет хорош, потому что ему нужно 5-8 матчей, чтобы набрать форму. А Аморим скажет: «Я же вам говорил», – сказал Скоулз.

Жестко. А справедливо?