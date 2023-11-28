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Попытка №2. «Юнайтед» хочет снова привезти Вернера в АПЛ 😱

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По информации Флориана Плеттенберга из Sky Germany, «Манчестер Юнайтед» провел первые переговоры с «РБ Лейпциг» о подписании Тимо Вернера в следующем году.

Сообщается, что «красные дьяволы» надеются оформить трансфер в зимнее трансферное окно, но еще не сделали никакого предложения.

Напомним, что Вернер уже пробовал свои силы в АПЛ. Немец провел два неудачных сезона в «Челси», прежде чем вернуться в «Лейпциг». Тем не менее, Плеттенберг уверяет, что Тимо недоволен и немецким клубом.

27-летний футболист забил лишь два гола в этом сезоне Бундеслиги. Возвращение нападающего обошлось немецкому клубу в £22,3 млн.

10 комментариев

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a2wai
Тут главный вопрос - зачем он нужен МЮ.

Играть под Хейлундом? Для этого и десятки есть, их в нынешнем Юнайтед более чем достаточно, это может сделать и Бруну, и Маунт, и Рэшфорд, и Мактоминей и даже Эриксен.

Ставить его на фланг - безумие. Да и тем более куда.

Ставить его вместо Хейлунда центральным напом - тоже такое себе удовольствие, его результативность закончилась еще при переходе в Челси, он вряд ли будет забивать много.

С одной стороны имело бы смысл его взять в ротацию, но согласится ли он сам с местом в ротации, изначально под кем-то? Большой вопрос.

Единственное что, за него Юнайтед скорее всего заплатит не больше 20-25 лямов, потому что Лейпциг вряд ли будет продавать его дороже. Во-первых из-за возраста, во-вторых из-за того, что он уже четвертый сезон не может себя найти и недоволен своим положением в Лейпциге.

У Вернера при Тен Хаге в теории есть шансы заиграть, но их не так уж и много, наверное.
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sLp
я к Мимо Вернеру отношусь норм, но вы серьезно ???
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Григорий Шишин
В принципе, уместен ли тут столь подробный анализ? Речь идёт о ну оочень посредственном игроке и подобными "интересами" МЮ очередной раз не хило так шокирует своих фанатов.
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a2wai
Ответ red blue Tyumen’
Может для ротации и подмены? Хейлунд пока не Холланд и не Кейн, чтобы быть безальтернативно основным. Да и стиль игры у них разный, чтобы под разные схемы делать перестановки
Вы явно прочитали комментарий не до конца))

Опять же, вопрос в том, согласится ли сам Вернер на роль в ротации, о чем я выше и говорил.
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Will Turner
какой же лютый вброс. бредовее ничего не слышал
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Will Turner
тен хаг не будет брать старика. он скорее кого то перспективного и молодого возьмет. для развития. и будет лепить из него футболиста
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Romax
Да блин он же никакой, как и Хаверц, зачем всё на те же грабли наступать
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Александр Самбур
ну и на кой он нужен?
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red blue Tyumen’
Ответ a2wai
Тут главный вопрос - зачем он нужен МЮ. Играть под Хейлундом? Для этого и десятки есть, их в нынешнем Юнайтед более чем достаточно, это может сделать и Бруну, и Маунт, и Рэшфорд, и Мактоминей и даже Эриксен. Ставить его на фланг - безумие. Да и тем более куда. Ставить его вместо Хейлунда центральным напом - тоже такое себе удовольствие, его результативность закончилась еще при переходе в Челси, он вряд ли будет забивать много. С одной стороны имело бы смысл его взять в ротацию, но согласится ли он сам с местом в ротации, изначально под кем-то? Большой вопрос. Единственное что, за него Юнайтед скорее всего заплатит не больше 20-25 лямов, потому что Лейпциг вряд ли будет продавать его дороже. Во-первых из-за возраста, во-вторых из-за того, что он уже четвертый сезон не может себя найти и недоволен своим положением в Лейпциге. У Вернера при Тен Хаге в теории есть шансы заиграть, но их не так уж и много, наверное.
Может для ротации и подмены? Хейлунд пока не Холланд и не Кейн, чтобы быть безальтернативно основным. Да и стиль игры у них разный, чтобы под разные схемы делать перестановки
0
0
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red blue Tyumen’
Ответ a2wai
Вы явно прочитали комментарий не до конца)) Опять же, вопрос в том, согласится ли сам Вернер на роль в ротации, о чем я выше и говорил.
Почему нет? При такой интенсивности как в АПЛ он получит свои процентов 50 игрового времени, да и повышение какое никакое
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