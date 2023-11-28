Попытка №2. «Юнайтед» хочет снова привезти Вернера в АПЛ 😱

По информации Флориана Плеттенберга из Sky Germany, «Манчестер Юнайтед» провел первые переговоры с «РБ Лейпциг» о подписании Тимо Вернера в следующем году.

Сообщается, что «красные дьяволы» надеются оформить трансфер в зимнее трансферное окно, но еще не сделали никакого предложения.

Напомним, что Вернер уже пробовал свои силы в АПЛ. Немец провел два неудачных сезона в «Челси», прежде чем вернуться в «Лейпциг». Тем не менее, Плеттенберг уверяет, что Тимо недоволен и немецким клубом.

27-летний футболист забил лишь два гола в этом сезоне Бундеслиги. Возвращение нападающего обошлось немецкому клубу в £22,3 млн.