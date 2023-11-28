Попытка №2. «Юнайтед» хочет снова привезти Вернера в АПЛ 😱
По информации Флориана Плеттенберга из Sky Germany, «Манчестер Юнайтед» провел первые переговоры с «РБ Лейпциг» о подписании Тимо Вернера в следующем году.
Сообщается, что «красные дьяволы» надеются оформить трансфер в зимнее трансферное окно, но еще не сделали никакого предложения.
Напомним, что Вернер уже пробовал свои силы в АПЛ. Немец провел два неудачных сезона в «Челси», прежде чем вернуться в «Лейпциг». Тем не менее, Плеттенберг уверяет, что Тимо недоволен и немецким клубом.
27-летний футболист забил лишь два гола в этом сезоне Бундеслиги. Возвращение нападающего обошлось немецкому клубу в £22,3 млн.
Играть под Хейлундом? Для этого и десятки есть, их в нынешнем Юнайтед более чем достаточно, это может сделать и Бруну, и Маунт, и Рэшфорд, и Мактоминей и даже Эриксен.
Ставить его на фланг - безумие. Да и тем более куда.
Ставить его вместо Хейлунда центральным напом - тоже такое себе удовольствие, его результативность закончилась еще при переходе в Челси, он вряд ли будет забивать много.
С одной стороны имело бы смысл его взять в ротацию, но согласится ли он сам с местом в ротации, изначально под кем-то? Большой вопрос.
Единственное что, за него Юнайтед скорее всего заплатит не больше 20-25 лямов, потому что Лейпциг вряд ли будет продавать его дороже. Во-первых из-за возраста, во-вторых из-за того, что он уже четвертый сезон не может себя найти и недоволен своим положением в Лейпциге.
У Вернера при Тен Хаге в теории есть шансы заиграть, но их не так уж и много, наверное.
Опять же, вопрос в том, согласится ли сам Вернер на роль в ротации, о чем я выше и говорил.