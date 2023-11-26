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Говорят, что Каземиро недоволен жизнью в Англии и планирует уйти из «МЮ». Фабрицио Романо прокомментировал эти слухи

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Фабрицио Романо опроверг слухи о том, что Каземиро недоволен жизнью в Англии и активно думает об уходе из «Манчестер Юнайтед».

В своей колонке Caught Offside инсайдер написал: 

«В последнее время много писали о будущем Каземиро в «Манчестер Юнайтед» и об интересе со стороны саудовских клубов.

Как я ранее сообщал, пока ничего конкретного не происходит, но посмотрим, каковы планы Саудовской Аравии. Тем не менее я также хотел коснуться утверждений, что Каземиро до сих пор не может адаптироваться к жизни в Англии – насколько я знаю, это не соответствует действительности.

У него нет проблем с жизнью в Англии, поэтому я не считаю это ключевым фактором, определяющим его будущее.

Будущее Каземиро наверняка будет обсуждаться в ближайшие месяцы, но пока все остальное — всего лишь предположения».

Бразильский опорник в настоящее время травмирован, но как только он вернется, фанаты будут пристально за ним следить. Пока в этом сезоне он не оправдывает ожиданий, но в прошлом году он был одним из ключевых игроков команды. Кто знает, что произойдет на этот раз.

1 комментарий

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Neron
С такой игрой Майну как сегодня, не факт что Казе обеспечено место в составе!
+9
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+9
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