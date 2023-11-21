Каземиро подумывает о новом этапе в карьере — у него есть конкретная претензия к «МЮ». Клуб надеется отговорить опорника от этого шага

Каземиро задумался о своем будущем на фоне неудачного начала сезона «Манчестер Юнайтед», сообщают Хорхе Пикон и Мануэль Амор из Relevo.

Первый год «красных дьяволов» под руководством Тен Хага завершился на радостной ноте: команда выиграла Кубок английской лиги, который стал для команды первым трофеев с 2017 года. Однако в новом сезоне манкунианцы стартовали крайне тяжело, проиграв 9 из 18 матчей. Коллектив подкосили травмы, повреждение получил и Каземиро.

Оценив ситуацию, опытный бразилец начал сомневаться, стоит ли ему оставаться в «Юнайтед». Как утверждают журналисты, бразилец присоединился к «красным дьяволам» с расчетом на титулы и победы в крупнейшем клубе мира. Однако теперь опорник рассматривает возможность отъезда в Саудовскую Аравию, где он может получить свой последний крупный контракт и вновь сыграть со старыми друзьями. Он уже обсудил эту перспективу с близкими и оповестил о своих мыслях «МЮ».

Клуб же хочет сохранить Казе еще на год или два. Манкунианцы верят, что смогут убедить его, так как они намерены бороться за возвращение своего величия и внутри происходят (и будут происходить) крупные изменения. Именно поэтому ведется активная работа по перестройке спортивного проекта, включающая в себя новые инвестиции, смену персонала и обновление команды.

Каземиро не исключает, что останется, если увидит, что ситуация благоприятна. Тем более он не хочет подставлять команду, которая сделала на него большую ставку.

Однако если бразилец все же окончательно решит, что хочет отправиться в Саудовскую Аравию, а предложение за него будет достаточно хорошим, «Юнайтед» не будет удерживать его насильно, хоть и постарается убедить остаться.