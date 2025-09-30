Казахстанский путешественник выложил видео с индийскими детьми, скандирующими «Кайрат» – чемпион»: «Реал» не люблю, болею за «Баварию». В Индии дети хорошо повторяют слова на казахском – решил поддержать наших»

Казахстанский путешественник опубликовал видело в поддержку «Кайрата» из Индии.

Сегодня «Кайрат» примет «Реал» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Путешественник Бахадир Расулов выложил в соцсети ролик, снятый в одной из горных деревень индийского штата Одиши. На видео блогер вместе с местными детьми скандирует: «Кайрат» – чемпион!»

«В юности, когда жил в Алматы, болел и ходил почти на все домашние матчи «Кайрата ». «Реал » не люблю, так как болею за «Баварию» с 1999 года. Конечно, в этой встрече поддерживаю соотечественников.

В Индии увидел, что дети хорошо повторяют слова на казахском, и решил, что надо поддержать наш «Кайрат», – сказал Расулов.