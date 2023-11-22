Ван дер Сар шутливо ответил Байындыру, который назвал голландца любимым голкипером. Алтай не оценил юмор легенды «МЮ»

Эдвину стоило промолчать?

В интервью клубным медиа Алтай Байындыр рассказал, что его любимым голкипером является Эдвин ван дер Сар.

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» своеобразно ответил на комплимент коллеги, заявив, что отдает предпочтение сопернику турка за место в воротах:

«Привет, Алтай, скоро мы с тобой увидимся в Манчестере и поболтаем о вратарском ремесле, но моим фаворитом по-прежнему остается Андре, и я тебе это объясню!»

Многие футболисты бы отшутились в ответ или бы проигнорировали такой подкол, но Алтая слова кумира не на шутку задели.

Как сообщил надежный журналист из Турции Ягыз Сабунджоглу, Байындыр и его агент очень расстроились из-за комментария Ван дер Сара. Они обсудили этот инцидент с отделом «Манчестер Юнайтед» по связям с общественностью.

Несмотря на подавленное состояние, вратарь «дьяволов» показал хорошую игру в матче против Уэльса, закончившимся ничьей (1:1).

Интересно, захочет ли Алтай беседовать со своим кумиром после такого?