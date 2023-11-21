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Кайл Уокер: «На мой взгляд Рэшфорда стоит ставить в один ряд с такими игроками, как Килиан Мбаппе и Винисиус»

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В недавнем интервью Sky Sports защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказал свое мнение о Маркусе Рэшфорде:

«Я думаю, что он невероятный. Он один из самых сложных и самых интересных нападающих, против которого и с которым мне доводилось играть. Иногда мне кажется, что Маркус набирает форму и забивает те же голы, что и в прошлом сезоне, когда он был фантастическим. Вероятно, «Манчестер Юнайтед» попал в Лигу чемпионов благодаря ему».

«На мой взгляд Маркуса стоит ставить в один ряд с такими игроками, как Килиан Мбаппе и Винисиус – я говорю это не из-за того, что он мой товарищ по сборной Англии. Просто у него есть талант и мастерство».

«Он атакует 1 на 1, забивает обеими ногами, отрабатывает в обороне. Для меня он фантастический игрок».

Рэшфорд определенно получил похвалу от капитана «Манчестер Сити», который ценит его, несмотря то, что этот сезон для Маркуса пока складывается не очень удачно.

В отличие от Мбаппе или Винисиуса, звезда «Манчестер Юнайтед» пока не смог оказать серьезного влияния на игру команды и забил только один гол в этом сезоне.

2 комментария

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Азиз Ибодуллаев
на уровне Винисиуса и Мбаппе, он играет пару месяцев в году
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Wekil Halylow
правилно Мбапбе,Винисиус и Решфорда обединяет цвет кожи
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