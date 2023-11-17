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«Плачут как младенцы»: Мактоминей недоволен действиями игроков сборной Грузии в игре с Шотландией

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Ничья 2:2 между Шотландией и Грузией в отборочном матче Евро-2024 оказалась ожесточенной.

При равном счете игроки Грузии часто пытались заработать пенальти.

В своем послематчевом интервью Скотт Мактоминей сказал: «То, как они действовали на поле, я считаю позором с точки зрения провокации рефери и, очевидно, нас, игроков.

Так не должно быть, но, в любом случае, таков футбол, и иногда так бывает».

Нам нужно сохранять рассудок, но это сложно».

В ответ на дальнейшие вопросы Скотти добавил: «Падать всю игру и плакать, как младенцы, — это не футбол.

Что касается нас, мы просто хотели продолжить игру, играть и делать все возможное, чтобы выиграть. В то время как они сильно провоцировали арбитра».

 

3 комментария

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LLC TRUST
Мактоминей бы лучше за клуб играл по нормальному
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Fentezi Wolf
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мелкобритское полено,что с него взять
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Машина Мощная
звучит как нелепая отмазка
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