«Плачут как младенцы»: Мактоминей недоволен действиями игроков сборной Грузии в игре с Шотландией

Ничья 2:2 между Шотландией и Грузией в отборочном матче Евро-2024 оказалась ожесточенной.

При равном счете игроки Грузии часто пытались заработать пенальти.

В своем послематчевом интервью Скотт Мактоминей сказал: «То, как они действовали на поле, я считаю позором с точки зрения провокации рефери и, очевидно, нас, игроков.

Так не должно быть, но, в любом случае, таков футбол, и иногда так бывает».

Нам нужно сохранять рассудок, но это сложно».

В ответ на дальнейшие вопросы Скотти добавил: «Падать всю игру и плакать, как младенцы, — это не футбол.

Что касается нас, мы просто хотели продолжить игру, играть и делать все возможное, чтобы выиграть. В то время как они сильно провоцировали арбитра».