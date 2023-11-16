«Мне это представляется диким». Пол Скоулз выразил главное опасение всех фанатов относительно сделки Рэтклиффа с Глейзерами

Пол Скоулз не верит, что Глейзеры отойдут на второй план и позволят сэру Джиму Рэтклиффу принимать все спортивные решения, так как у него будет лишь 25% акций.

Английский миллиардер согласился на сделку, рассчитывая, что со временем он сможет претендовать на полный выкуп «Манчестер Юнайтед» в будущем, а пока он будет управлять всей спортивной составляющей клуба, пока Глейзеры будут заниматься финансовой стороной.

Однако Скоулз не верит, что такая схема жизнеспособна.

Выступая на YouTube-шоу Webby & O'Neill, легенда «Манчестер Юнайтед» сказал:

«Каждая покупка игрока — это риск. В последние годы мы подписывали хороших игроков, но многие из этих трансферов не сработали и, похоже, никогда не сработают. Так что я думаю, это будет первое, чем он [сэр Джим] займется.

Они также обсуждают нового футбольного или спортивного директора, как бы его ни называли, у которого будет некоторый опыт. Этим тоже будет в списке его первых дел.

Но мне просто трудно поверить, что он будет предоставлен самому себе и сможет принимать самостоятельные решения, владея лишь 25% клуба. Как это Глейзеры не захотят иметь право голоса в совете директоров, когда дело дойдет до спортивных решений? Если Рэтклифф примет решение, которое им не понравится, неужели они не выскажутся? Я в это не верю, и мне это представляется диким»

А как вы думаете, Глейзеры правда дадут Рэтклиффу право управлять спортивными делами клуба самостоятельно?