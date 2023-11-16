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Грамотный поступок. Рэтклифф намерен взять в советники легендарного тренера «Юнайтед»

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Учится у лучших.

По информации от The Telegraph, сэр Джим Рэтклифф собирается обратиться к сэру Алексу Фергюсону за советом о том, как управлять «Манчестер Юнайтед», чтобы вновь вернуть клуб на вершину.

Основатель INEOS, по сообщениям многих СМИ, будет контролировать спортивные решения после того, как он выкупит 25% акций у Глейзеров. И, чтобы выбрать правильное направление, он хочет обратиться проконсультироваться с человеком, знающим клуб лучше всего, — легендарным шотландцем, который был во главе «Манчестер Юнайтед» в его самые великие времена.

В первую очередь, Рэтклифф намерен обсудить с Фергюсоном кандидатуры на пост спортивного директора. Бизнесмен отдает предпочтение Полу Митчеллу, а вот экс-тренер скорее всего будет на стороне шотландца Дуги Фридмана, который сейчас работает в «Кристал Пэлас».

Новый руководитель спортивного направления намерен обсуждать с сэром Алексом практически каждый свой шаг, потому что ему важно мнение легендарного босса, сумевшему достичь с клубом небывалых высот.

2 комментария

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Will Turner
не очень разумно. при всем уважении тип управления клубом сафа устарел. а брать шотландца из пэласа это уже кумовство какое то. учше уж митчелла
это и есть одна из ошибок юнайтед в постоянных советах с фергюсоном. футбол сейчас другой. и футболисты другие. надо строить новое, а не возрождать старое
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Нейтральный критик
Грамотный популизм.
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0
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