Грамотный поступок. Рэтклифф намерен взять в советники легендарного тренера «Юнайтед»

Учится у лучших.

По информации от The Telegraph, сэр Джим Рэтклифф собирается обратиться к сэру Алексу Фергюсону за советом о том, как управлять «Манчестер Юнайтед», чтобы вновь вернуть клуб на вершину.

Основатель INEOS, по сообщениям многих СМИ, будет контролировать спортивные решения после того, как он выкупит 25% акций у Глейзеров. И, чтобы выбрать правильное направление, он хочет обратиться проконсультироваться с человеком, знающим клуб лучше всего, — легендарным шотландцем, который был во главе «Манчестер Юнайтед» в его самые великие времена.

В первую очередь, Рэтклифф намерен обсудить с Фергюсоном кандидатуры на пост спортивного директора. Бизнесмен отдает предпочтение Полу Митчеллу, а вот экс-тренер скорее всего будет на стороне шотландца Дуги Фридмана, который сейчас работает в «Кристал Пэлас».

Новый руководитель спортивного направления намерен обсуждать с сэром Алексом практически каждый свой шаг, потому что ему важно мнение легендарного босса, сумевшему достичь с клубом небывалых высот.