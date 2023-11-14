Маркус Рэшфорд заявил, что «никто не может прикоснуться» к его особому подарку от Криштиану Роналду

Маркус Рэшфорд заявил, что «никто не может прикоснуться» к особому подарку, который он получил от Криштиану Роналду.

26-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» — известный любитель обуви. Недавно он отправился за покупками кроссовок с Джо Ла Пумой из Complex в KershKicks в Манчестере и рассказал о своей любви к Air Max и партнерстве с Nike.

Во время интервью звезда «Олд Траффорд» говорил о подарке от своего кумира Роналду.

Еще в 2018 году Рэшфорд сообщил через социальную сеть, что португалец прислал ему пару своих собственных CR7 Air Max 97.

«Никто не должен их трогать. Криштиану был одним из моих кумиров в детстве, и мне нравятся его кроссовки, я хотел бы их носить. Но если бы я испортил ту пару, что он мне прислал, то не знаю, что бы я с собой сделал. Так что мне лучше держать их под замком», – признался Маркус.