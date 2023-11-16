«МЮ» нацелился «нового Роналду» из «Бенфики»: трансфер планировался летом, но может осуществиться уже в январе

Спасение для тен Хага?

В октябре журналист Флориан Плеттенберг дал инетересный инсайд - «МЮ» следит за прогрессом 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоауа Невешем. Невеш должен был стать одной из трансферных целей клуба летом 2024 года.

Однако из-за серьезных игровых проблем переход может состояться уже в январе - как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, скауты английского клуба присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за действиями 19-летнего игрока.

Жоау был вызван на ноябрьские матчи сборной Португалии. В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу за 11 матчей в чемпионате Португалии. Ранее сообщалось, что сумма отступных за Невеша составляет 60 млн евро.