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«МЮ» нацелился «нового Роналду» из «Бенфики»: трансфер планировался летом, но может осуществиться уже в январе

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Спасение для тен Хага?

В октябре журналист Флориан Плеттенберг дал инетересный инсайд - «МЮ» следит за прогрессом 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоауа Невешем. Невеш должен был стать одной из трансферных целей клуба летом 2024 года.

Однако из-за серьезных игровых проблем переход может состояться уже в январе - как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, скауты английского клуба присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за действиями 19-летнего игрока.

Жоау был вызван на ноябрьские матчи сборной Португалии. В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу за 11 матчей в чемпионате Португалии. Ранее сообщалось, что сумма отступных за Невеша составляет 60 млн евро.

3 комментария

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Ten Hug
Ответ QWertY
какой новый Кришти? Они совсем разные футболисты по стилю
Типичный кликбейт от блога United Tweets :)
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Сергей Бодякин
Не особо верится, что 19 летний юнец потащит команду, Тен Хаг продолжает судить.
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QWertY
какой новый Кришти? Они совсем разные футболисты по стилю
0
0
0
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