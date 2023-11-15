Гарначо не получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие матчи. Скалони объяснил свое решение

Алехандро Гарначо не был вызван в сборную Аргентины на ближайшие матч. В ноябре команда сыграет со сборными Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ-2026.

Скалони объяснил свое решение относительно Гарначо. Слова тренера передает Фабрицио Романо:

«Отказ от вызова Але в сборную связан с его нынешней формой. Во время последних сборов у него не было минут на поле, а мы также должны думать о человеческом факторе. Но он на нашем радаре и будет частью наших планов».

В октябре Аргентина обыграла Парагвай и Перу, оба матча Гарначо смотрел со скамейки запасных. В клубе дела Алехандро идут немного лучше: в этом сезоне он отыграл за «Юнайтед» 705 минут, принял участие в 16-ти матчах, в которых забил один гол.

Скалони принял справедливое решение?