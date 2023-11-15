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Гарначо не получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие матчи. Скалони объяснил свое решение

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Алехандро Гарначо не был вызван в сборную Аргентины на ближайшие матч. В ноябре команда сыграет со сборными Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ-2026.

Скалони объяснил свое решение относительно Гарначо. Слова тренера передает Фабрицио Романо:

«Отказ от вызова Але в сборную связан с его нынешней формой. Во время последних сборов у него не было минут на поле, а мы также должны думать о человеческом факторе. Но он на нашем радаре и будет частью наших планов».

В октябре Аргентина обыграла Парагвай и Перу, оба матча Гарначо смотрел со скамейки запасных. В клубе дела Алехандро идут немного лучше: в этом сезоне он отыграл за «Юнайтед» 705 минут, принял участие в 16-ти матчах, в которых забил один гол.

Скалони принял справедливое решение?

3 комментария

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Magnus the Red
Все по делу. Гарначо очередной молодой и распиаренный игрок. На поле обладает крайне узким набором функций и проблема даже не в этом. Ну умеешь ты делать только 1 финт, так делай и обводи защитников. Но получить мяч, потанцевать и отдать назад это не то, что должен делать элитный вингер. В общем, не хватает интеллекта футболистам МЮ. Сейчас такая эпоха, что большая ставка идёт на физику и все бегают как лошади, ты их просто не перебегаешь. Поэтому и Решфорд сдулся на этом фоне, а больше он ничего не умеет или не хочет. Нужны футболисты, которые быстро думают, а не быстро бегают.
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Galaktika
Игрок середняка испанского футбола не более, хотя сейчас такой сброд в МЮ собран, что смешно смотреть.
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SLEVIN
Ответ Magnus the Red
Все по делу. Гарначо очередной молодой и распиаренный игрок. На поле обладает крайне узким набором функций и проблема даже не в этом. Ну умеешь ты делать только 1 финт, так делай и обводи защитников. Но получить мяч, потанцевать и отдать назад это не то, что должен делать элитный вингер. В общем, не хватает интеллекта футболистам МЮ. Сейчас такая эпоха, что большая ставка идёт на физику и все бегают как лошади, ты их просто не перебегаешь. Поэтому и Решфорд сдулся на этом фоне, а больше он ничего не умеет или не хочет. Нужны футболисты, которые быстро думают, а не быстро бегают.
мда ну ты и анализатор🤡🤦🏻😂😂😂 пацану лишь 18 лет, а он уже в сборную вызывается иногда, чем не достижение. месси в этом возрасте в сборной большую роль даже не играл
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