Скоулз опубликовал любимое фото времен «Юнайтед». У него есть один неприятный для Пола нюанс 😒

Не самые лучшие воспоминания.

Пол Скоулз был одним из величайших полузащитников своего поколения и стал легендой «Юнайтед». Вместе с сэром Алексом Фергюсоном он выиграл 25 трофеев.

Сегодня англичанин поделился своим любимым фото, связанным с «МЮ». На удивление, на нем запечатлен один из неприятных моментов карьеры Скоулза, когда он промахнулся с пенальти в решающем матче Кубка Англии против «Арсенала».

120 минут игры не выявили победителя, пришлось пробивать одиннадцатиметровые. Удар Скоулза с пенальти отбил Йенс Леманн: вратарь «канониров» угадал направление и отразил мяч в сторону.

Затем хавбек «Юнайтед» вернулся в центральный круг, где стояли Рой Кин, Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Райан Гиггз и Рио Фердинанд. Вся драма развивалась прямо у них на глазах.

Тогда и родилось любимое фото Скоулза, на котором его сфотографировали с каменным лицом под проливным дождем.

«Моя любимая фотография, если не считать того, что я единственный глупый мудак, не забивший пенальти».

Он добавил три эмодзи с обезьянками, прикрывающими глаза, явно все еще смущаясь пенальти, но признавая гениальность фотографии.

В дальнейшем Скоулз выиграл на «Олд Траффорд» еще пять титулов АПЛ, а в 2008 году стал победителем Лиги чемпионов. Очевидно, что болельщики не сильно злились на легенду.