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Варан точно знает, почему Тен Хаг урезал его игровое время. Защитник ориентируется на опыт другого футболиста «Юнайтед»

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Все в его руках.

Сезон 23/24 проходит не лучшим образом для Рафаэля Варана. В первых матчах защитник был игроком основы, но он получил травму, а после Тен Хаг начал давать ему все меньше и меньше возможностей.

СМИ активно начали раскручивать идею, что у француза конфликт с главным тренером, поэтому его игровое время начало стремительно сокращаться. Однако, судя по информации из The Athletic, это не так.

Журналист издания Марк Критчли выпустил подробный обзор матча «Юнайтед» против «Лутона», где в том числе дал небольшие инсайды о роли Варана в команде:

«То, что Тен Хаг вывел Варана из состава после поражения в манчестерском дерби в конце прошлого месяца, казалось любопытным, но тренер «Юнайтед» неоднократно объяснял свое решение на пресс-конференциях.

Люди, близкие к Варану, пожелавшие остаться анонимными, чтобы защитить их отношения с игроком, говорят, что он признает, что это решение носит тактический характер. Также они отмечают, что у каждого игрока под руководством Тен Хага всегда есть возможность пробиться назад, что доказывает возвращение в состав другого защитника Харри Магуайра».

Как думаете, пробьет ли Рафаэль себе путь назад?

2 комментария

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Alexzers
Ответ dimsdims
Лучше путь к саудитам. И Каземиро этот же путь показать.
согласен пора бы этим обоим ехать к саудитам пока там пик звезд и бабки раскидывают на лево и на право.
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