🤔 Потенциальный директор «МЮ» ездил в Испанию, чтобы вживую посмотреть за игрой Гринвуда. Похоже, что Мэйсон еще может вернуться в Англию

По информации Mundo Deportivo, Пол Митчелл, который вскоре может стать новым спортивным директором «Манчестер Юнайтед», лично следит за успехами Мэйсона Гринвуда в «Хетафе».

The Sun пишет, что Гринвуд планирует остаться в Испании.

Митчелл был замечен на стадионе во время матча с «Кадисом», который закончился победой «Хетафе» со счетом 1:0.

Сообщается, что потенциальный руководитель остался доволен выступлением Гринвуда.

С момента ухода из «Монако» в прошлом месяце, Митчелла активно связывают с «Юнайтед», мотивируя слухи возмужным приходом в клуб сэра Джима Рэтклиффа.