United Tweets
Блог

🤔 Потенциальный директор «МЮ» ездил в Испанию, чтобы вживую посмотреть за игрой Гринвуда. Похоже, что Мэйсон еще может вернуться в Англию

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Джим Рэтклифф
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

По информации Mundo Deportivo, Пол Митчелл, который вскоре может стать новым спортивным директором «Манчестер Юнайтед», лично следит за успехами Мэйсона Гринвуда в «Хетафе».

The Sun пишет, что Гринвуд планирует остаться в Испании.

Митчелл был замечен на стадионе во время матча с «Кадисом», который закончился победой «Хетафе» со счетом 1:0.

Сообщается, что потенциальный руководитель остался доволен выступлением Гринвуда.

С момента ухода из «Монако» в прошлом месяце, Митчелла активно связывают с «Юнайтед», мотивируя слухи возмужным приходом в клуб сэра Джима Рэтклиффа.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Неужели в руководстве клуба могут появиться адекваты? Или уже не до всяких феминистических движений из-за результатов клуба?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий