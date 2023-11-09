🤔 Потенциальный директор «МЮ» ездил в Испанию, чтобы вживую посмотреть за игрой Гринвуда. Похоже, что Мэйсон еще может вернуться в Англию
По информации Mundo Deportivo, Пол Митчелл, который вскоре может стать новым спортивным директором «Манчестер Юнайтед», лично следит за успехами Мэйсона Гринвуда в «Хетафе».
The Sun пишет, что Гринвуд планирует остаться в Испании.
Митчелл был замечен на стадионе во время матча с «Кадисом», который закончился победой «Хетафе» со счетом 1:0.
Сообщается, что потенциальный руководитель остался доволен выступлением Гринвуда.
С момента ухода из «Монако» в прошлом месяце, Митчелла активно связывают с «Юнайтед», мотивируя слухи возмужным приходом в клуб сэра Джима Рэтклиффа.
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