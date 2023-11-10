Суровый Рой Кин снялся в новой рекламе Adidas со своей собакой: стильный ролик завирусился в сети🎥

Рой Кин начал карьеру модели в новой рекламе Adidas вместе со своей собакой.

На кадрах Кин берет своего пса Джета на прогулку по сельской местности, а затем плывет на лодке по воде, одетый в разнообразные стильные куртки и кроссовки.

«Я играл, чтобы побеждать. Я был буквально на самых больших американских горках в своей жизни. Взлёты экстремальны, а падения… боже мой. Но иногда, чтобы победить, нужно проиграть. Я никогда в жизни не получу такого кайфа ни от чего другого», – говорит Кин.

Перед камерой Рой Кин выглядел естественно, в последние годы стал популярным экспертом на Sky Sports и ITV.