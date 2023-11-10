United Tweets
Блог

Суровый Рой Кин снялся в новой рекламе Adidas со своей собакой: стильный ролик завирусился в сети🎥

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Рой Кин Рой Кин
Футбол Футбол

Рой Кин начал карьеру модели в новой рекламе Adidas вместе со своей собакой.

На кадрах Кин берет своего пса Джета на прогулку по сельской местности, а затем плывет на лодке по воде, одетый в разнообразные стильные куртки и кроссовки.

«Я играл, чтобы побеждать. Я был буквально на самых больших американских горках в своей жизни. Взлёты экстремальны, а падения… боже мой. Но иногда, чтобы победить, нужно проиграть. Я никогда в жизни не получу такого кайфа ни от чего другого», – говорит Кин.

Перед камерой Рой Кин выглядел естественно, в последние годы стал популярным экспертом на Sky Sports и ITV.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
enechipo
Выглядит красиво и стильно. Не скажешь, что на поле был чёртовым психопатом. )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Костенко
может себе позволить )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rhett Butler
Непривычно видеть от Адидаса такой стиль, думаю у многих, как и у меня, этот бренд, в первую очередь, ассоциируется со спортивной одеждой...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий