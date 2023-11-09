Реакция корейского фаната на поражение «МЮ» стала вирусной: он буквально катался по полу от ужаса😳😳😳

Бедняга сильно расстроился 4-му голу.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Копенгагену» (3:4). По ходу 1-го тайма манкунианцы вели со счетом 2:0, однако к перерыву «Копенгаген» сравнял счет.

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории уступил в матче Лиги чемпионов, имея по ходу встречи преимущество в 2 гола.

После 4 туров команда под руководством Эрика тен Хага занимает последнее мест в группе, набрав лишь 3 очка.

В соцсетях вскоре после матча завирусилась реакция корейского фаната «дьяволов», который вел стрим матча. Парень сильно расстроился 4-му голу датчан.