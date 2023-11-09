«Ваш театр кошмаров». Фанаты «Копенгагена» эпично встретили «Юнайтед» на домашнем стадионе

Получилось запугать?

На четвертый матч группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» приехал в Данию.

И для «красных дьяволов», и для «Копенгагена» этот матч очень важен, ведь пока они занимают два последних места в группе, уступая «Баварии» и «Галатасараю». У команды Тен Хага пока положение более выигрышное, чем у подопечных Нееструпа, но все равно поражение станет фатальным для каждой из сторон.

Болельщики «Копенгагена», как и игроки, подошли к матчу с боевым настроем. Они встретили англичан мощным перфомансом с напоминанием о единственном матче «Юнайтед» на «Паркене», и тогда датский клуб одержал верх.

На домашних трибунах была растянута надпись «Ваш театр кошмаров», что является отсылкой к фанатскому названию «Олд Траффорд» «театр мечты».

Под ней изображены эпизоды из того самого матча, состоявшегося в 2006 году. Тогда «Юнайтед» проиграл «Копенгагену» на выезде в ответном гостевом матче

Кстати, в том сезоне это не помешало манкунианцам выйти в плей-офф и добраться до полуфинала турнира, где они проиграли «Милану», который в итоге стал обладателем титула ЛЧ.

Этот перфоманс задал мощное настроение всему матчу. «Юнайтед» забил два года к 28 минуте, но потом Рэшфорд получил красную карточку. Вдесятером «красные дьяволы» пропустили, а потом Магуайр привез пенальти в свои ворота, так что на перерыв команды ушли с равным счетом 2:2.

Посмотрим, окажется ли «Паркен» театром кошмаров для «МЮ» на этот раз