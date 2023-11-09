United Tweets
Блог

«Ваш театр кошмаров». Фанаты «Копенгагена» эпично встретили «Юнайтед» на домашнем стадионе

Копенгаген Копенгаген
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Получилось запугать?

На четвертый матч группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» приехал в Данию.

И для «красных дьяволов», и для «Копенгагена» этот матч очень важен, ведь пока они занимают два последних места в группе, уступая «Баварии» и «Галатасараю». У команды Тен Хага пока положение более выигрышное, чем у подопечных Нееструпа, но все равно поражение станет фатальным для каждой из сторон.

Болельщики «Копенгагена», как и игроки, подошли к матчу с боевым настроем. Они встретили англичан мощным перфомансом с напоминанием о единственном матче «Юнайтед» на «Паркене», и тогда датский клуб одержал верх.

На домашних трибунах была растянута надпись «Ваш театр кошмаров», что является отсылкой к фанатскому названию «Олд Траффорд» «театр мечты».

Под ней изображены эпизоды из того самого матча, состоявшегося в 2006 году. Тогда «Юнайтед» проиграл «Копенгагену» на выезде в ответном гостевом матче

Кстати, в том сезоне это не помешало манкунианцам выйти в плей-офф и добраться до полуфинала турнира, где они проиграли «Милану», который в итоге стал обладателем титула ЛЧ.

Этот перфоманс задал мощное настроение всему матчу. «Юнайтед» забил два года к 28 минуте, но потом Рэшфорд получил красную карточку. Вдесятером «красные дьяволы» пропустили, а потом Магуайр привез пенальти в свои ворота, так что на перерыв команды ушли с равным счетом 2:2.

Посмотрим, окажется ли «Паркен» театром кошмаров для «МЮ» на этот раз

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
и за 20 минут обделались на своем же стадионе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Концовка первого тайма действительно для Юнайтед стала сущим кошмаром.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий