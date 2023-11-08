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😳 «Если бы я делал ставки, то поставил бы на вылет «МЮ». Пол Скоулз не верит в выход «Юнайтед» из группы

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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не уверен, что «красные дьяволы» добьются успеха в выездном матче с «Копенгагеном».

Шотландец считается, что у «МЮ» не самые высокие шансы на выход из группы.

«У них большие проблемы.

Я всегда говорю, что в Лиге чемпионов нужно выигрывать домашние матчи и пытаться сыграть, как минимум, вничью на выезде, чтобы спокойно квалифицироваться.

Если бы я делал ставки, то поставил бы на то, что «Юнайтед» не выйдет из группы. В прошлом году они показали, насколько хрупко выглядят в выездных матчах - вспомните о «Севилье».

Там была блестящая атмосфера. Все было враждебным, и они развалились.

Это заставляет меня беспокоиться перед выездом в Копенгаген. Это не сильный, но хорошо организованный соперник. Я не знаю, есть ли парни в этой команде, способные справиться с такой атмосферой», - заявил Скоулз.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» сегодня сыграет с «Копенгагеном» в выездном матче четвертого тура Лиги чемпионов.

А вы как думаете?

1 комментарий

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Will Turner
пол, спасибо за очевидные вещи, очень ободрил
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