«Юнайтед» остался без двух ключевых игроков до конца года. Тен Хаг подтвердил
Мартинес и Каземиро не смогут помочь «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах, сообщил Тен Хаг. Слова тренера передает Фабрицио Романо:
«Не жду, что Лисандро Мартинес и Каземиро снова будут доступны до Рождества».
Каземиро был заменен в перерыве кубкового матча «МЮ» и «Ньюкасла». У бразильца диагностирован повреждение задней поверхности бедра.
Мартинес перенес вторую операцию из-за перелома кости стопы. В начале сезона аргентинец играл с «Брайтоном» и «Баварией» с травмой.
Выбывших их строя игроков будет не хватать «дьяволам». Совсем недавно Забитцер выразил мнение, что когда лидеры команды смогут играть, «Юнайтед» вернется на победный путь. К лидерам Марсель отнес как раз Личу и Каза.
Здоровья игрокам!
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