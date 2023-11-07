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«Юнайтед» остался без двух ключевых игроков до конца года. Тен Хаг подтвердил

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Мартинес и Каземиро не смогут помочь «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах, сообщил Тен Хаг. Слова тренера передает Фабрицио Романо:

«Не жду, что Лисандро Мартинес и Каземиро снова будут доступны до Рождества».

Каземиро был заменен в перерыве кубкового матча «МЮ» и «Ньюкасла». У бразильца диагностирован повреждение задней поверхности бедра.

Мартинес перенес вторую операцию из-за перелома кости стопы. В начале сезона аргентинец играл с «Брайтоном» и «Баварией» с травмой.

Выбывших их строя игроков будет не хватать «дьяволам». Совсем недавно Забитцер выразил мнение, что когда лидеры команды смогут играть, «Юнайтед» вернется на победный путь. К лидерам Марсель отнес как раз Личу и Каза.

Здоровья игрокам!

1 комментарий

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Argilac Durrandon
Каземиркин нынче выступает так, что и не знаешь, так ли плохо его вынужденное отсутствие.
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