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«Он для меня — топ-игрок». Защитник «Тоттенхэма» Ван де Вен назвал игрока «Юнайтед» самым сильным соперником, с которым он встречался

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Микки ван де Вен, новый защитник «Тоттенхэма», сказал, что Маркус Рэшфорд является самым сильным нападающим, против которого ему когда-либо приходилось играть.

Игрок, переехавший в АПЛ из немецкого «Вольфсбурга», вспомнил о нападающем «Юнайтед», отвечая на вопросы фанатов в эфире Sky Sports:

«Маркус Рэшфорд для меня — топ-игрок. Его качество просто невероятно. Он очень силен как с мячом, так и без него. Для меня он игрок мирового уровня».

К сожалению, в новом сезоне Рэшфорд пока далек от своих же результатов в прошлой кампании, когда он забил 30 голов за «Манчестер Юнайтед». Пока англичанин забил всего один гол за «красных дьяволов» в 14-и играх — 3 сентября в ворота «Арсенала».

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