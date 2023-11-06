Тен Хаг потерял веру в Антони. «Юнайтед» уже нашел замену вингеру

В матче «МЮ» и «Фулхэма» Антони вновь не смог убедить своей игрой болельщиков и экспертов. Рио Фердинанд, например, считает, что для атакующего игрока статистика бразильца слишком плохая.

Низкие результаты на поле в совокупности с делом о домашнем насилии создают вокруг вингера мрачную картину.

Сообщается, что Тен Хаг потерял верю в своего подопечного. Клуб готов расстаться с игроком в ближайшее трансферное окно.

Как пишет ge globo, «Манчестер Юнайтед» уже нашел Антони замену – тоже бразильца. «Дьяволы» включили в шорт-лист Габриэла Барбозу. По данным источника, нападающий стал одной из главных целей «МЮ» на январь. Клуб постарается сделать все, чтобы заключить контракт с бразильцем.

Нападающий выступает за «Фламенго». Его соглашение с клубом рассчитано до декабря 2024 года. В минувшем сезоне он провел за «Фламенго» 55 матчей, в которых смог забить 20 голов и отдать 4 ассиста.

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