Ребенок счастлив😍: Гарначо подарил футболку юному болельщику📹

В перерыве матча между «МЮ» и «Фулхэмом», который закончился победой «красных дьяволов» 1:0, Алехандро Гарначо отдал свою футболку юному болельщику.

Хотя Гарначо показал впечатляющую игру во втором тайме, до перерыва он выступил не так хорошо. По окончании первого тайма счет не был открыт, что делает жест Гарначо несколько странным.

Возвращаясь в раздевалку, нападающий «Манчестер Юнайтед» снял футболку и отдал ее мальчику, сидевшему на трибуне. Восторг на лице ребенка был очевиден.