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👊 «Абсолютный кремень». Фанаты восхищены героизмом Харри Магуайра, которого могли заменить уже на первой минуте из-за травмы

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«Манчестер Юнайтед» одержал тяжелую победу над «Фулхэмом», прервав неудачную серию из двух разгромов подряд.

Красные дьяволы смогли сохранить ворота на замке, а Харри Магуайр сыграл в этом ключевую роль.

Англичанин провел отличный матч, который мог закончиться для него уже на первой минуте из-за неприятного столкновения.

Harry Maguire injured after just 40 SECONDS for Man Utd as commentators fear over 'very concerning' scenes | The Sun

Фанаты в восторге от героизма англичанина.

💭 «Подарите Харри Магуайру цветы. Лучший игрок «Манчестер Юнайтед» сегодня. Абсолютно феноменален!».

💭 «Харри Магуайр - зверь класса А!!!!!».

💭 «Был очень впечатляющим сегодня».

💭 «Опустил голову и вернулся на поле. Возможно, нам даже повезло с травмами других ЦЗ, но нужно ценить игрока, которому, по крайней мере, не наплевать на команду».

💭 «Честно говоря, один из наших лучших игроков на данный момент. Я надеюсь, что он создаст реальную конкуренцию Варану и Лисандро».

💭 «Воин».

💭 «Абсолютный кремень. Лучший игрок месяца».

3 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
В нынешней ситуации травм Магвайр очень большую пользу приносит
+3
0
+3
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Hezredow
Харри паниковаль когда узнал что у него конкуренция с вараном и хотель зделать большего но паника восторжествовал и он зделаль больше ошибок но тепер на паникуют и играеть как топ игрок
+1
0
+1
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dreamstep
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
В нынешней ситуации травм Магвайр очень большую пользу приносит
Самый прикол что единственным и здоровым ЦЗ остался Джонни Эванс, которого брали чисто в неважных матчах поиграть )
0
0
0
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