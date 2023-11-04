👊 «Абсолютный кремень». Фанаты восхищены героизмом Харри Магуайра, которого могли заменить уже на первой минуте из-за травмы

«Манчестер Юнайтед» одержал тяжелую победу над «Фулхэмом», прервав неудачную серию из двух разгромов подряд.

Красные дьяволы смогли сохранить ворота на замке, а Харри Магуайр сыграл в этом ключевую роль.

Англичанин провел отличный матч, который мог закончиться для него уже на первой минуте из-за неприятного столкновения.

Фанаты в восторге от героизма англичанина.

💭 «Подарите Харри Магуайру цветы. Лучший игрок «Манчестер Юнайтед» сегодня. Абсолютно феноменален!».

💭 «Харри Магуайр - зверь класса А!!!!!».

💭 «Был очень впечатляющим сегодня».

💭 «Опустил голову и вернулся на поле. Возможно, нам даже повезло с травмами других ЦЗ, но нужно ценить игрока, которому, по крайней мере, не наплевать на команду».

💭 «Честно говоря, один из наших лучших игроков на данный момент. Я надеюсь, что он создаст реальную конкуренцию Варану и Лисандро».

💭 «Воин».

💭 «Абсолютный кремень. Лучший игрок месяца».